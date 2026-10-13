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ИА Регнум

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Спасатели нашли тело одного из рыбаков, пропавших на реке под Красноярском

Спасатели нашли тело одного из рыбаков, пропавших на реке под Красноярском

Спасатели обнаружили тело одного из рыбаков, пропавших на реке Сереж в Красноярском крае. Об этом 12 октября сообщает КГКУ «Спасатель».

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