Кольцевую железную дорогу в Крым через ДНР запустят уже к концу года

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала Россия-24 объявил, что кольцевую железную дорогу, которая соединит Ростов-на-Дону с Крымом через Донбасс и Новороссию, планируют запустить уже к концу этого года.
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