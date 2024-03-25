ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    В Москве в спящих районах тоже бы не помешали камерыТысячи камер виде...
  • Астон Мартин
    не половину а две третиДепутат от Крыма ...
  • Владимир Терентьев
    Не прекратить, а половину (млн. 15) депортировать обратно.Депутат от Крыма ...

Кольцевую железную дорогу в Крым через ДНР запустят уже к концу года

Кольцевую железную дорогу в Крым через ДНР запустят уже к концу года

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала Россия-24 объявил, что кольцевую железную дорогу, которая соединит Ростов-на-Дону с Крымом через Донбасс и Новороссию, планируют запустить уже к концу этого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх