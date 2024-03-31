Степанов: Уже через 2-3 года может произойти конфликт РФ и НАТО в Арктике

Автор: Матвей Ресов Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ 30 марта 2024, 08:21 — Силовой Блок Существует большая вероятность, что в ближайшие 2-3 года в Арктике может произойти конфликт Российской Федерации и Североатлантического альянса, заявил в своей статье для ТАСС военный эксперт, старший научный сотрудник Институт Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.