Ленинский районный суд Краснодара 29 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася и еще 13 ответчиков; стоимость имущества оценивается более чем в 970 млн рублей.