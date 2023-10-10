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Россия отказала Армении в умиротворяющем двустороннем соглашении

Россия отказала Армении в умиротворяющем двустороннем соглашении

«Это трагическая ошибка Еревана» Замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил 9 октября, что РФ расценивает присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда как недружественный шаг и не рассматривает предложение Еревана заключить по этому поводу двустороннее соглашение.

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