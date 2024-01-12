Новая статья: Warhammer 40,000: Rogue Trader — у вас найдется сто часов поговорить про Бога-Императора? РецензияВольный торговец прибывает в Пространство Коронус для прославления Бога-Императора, выжигания ереси и ксеносов.
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