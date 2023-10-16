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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В наши ворота назначалось очень много пенальти». Кержаков – о слухах про договорные матчи на Кипре

Александр Кержаков рассказал, как отреагирует на просьбу сдать матч в Сербии. — Почитал на одном из российских спортивных сайтов обзор по Сербии, и там было сказано: «Кержаков в интервью заявил, что не терпит вмешательства в свою работу.

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