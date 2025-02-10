Лига арабских государств – Россия: стратегическое партнёрство с опорой на прагматизм

6 февраля председатель Госдумы Думы Вячеслав Володин и председатель Арабского парламента Лиги арабских стран (ЛАГ) Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи подписали в Москве меморандум «О взаимопонимании» между Федеральным Собранием РФ и Арабским парламентом.
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