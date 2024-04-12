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Россия отключает Украине энергосистемы городов

Россия отключает Украине энергосистемы городов

ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы.

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