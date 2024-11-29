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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов набрал 36-е очко в сезоне НХЛ. До лидера гонки бомбардиров Нечаса – 1 балл

Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (3:2), набрав 36-е (14+22) очко в 22 играх.

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