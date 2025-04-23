Минск осудил Германию, не пригласившую дипломатов РФ и РБ в бундестаг 8 мая

Белорусский парламентарий Сергей Рачков, возглавляющий комиссию по международным делам, выразил возмущение решением немецких властей не приглашать представителей России и Беларуси на памятное заседание бундестага 8 мая, посвящённое 80-летию окончания Второй мировой войны.
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