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Петербургский дневник

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Нейропсихолог Каниметов рассказал, как можно улучшить память

Нейропсихолог Каниметов рассказал, как можно улучшить память

Например, в этом поможет воздействие на все органы чувств В интервью «Радио Sputnik» нейропсихолог Кубат Каниметов рассказал, какую стратегию следует избрать, если хочется улучшить память и научиться быстро запоминать новую информацию.

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