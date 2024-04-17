Нейропсихолог Каниметов рассказал, как можно улучшить память

Например, в этом поможет воздействие на все органы чувств В интервью «Радио Sputnik» нейропсихолог Кубат Каниметов рассказал, какую стратегию следует избрать, если хочется улучшить память и научиться быстро запоминать новую информацию.
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