Суд оставил лидера РДК без наследства в Москве

Право собственности на деньги признали за его матерьюСуд в Москве оставил без наследства лидера «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) без наследства, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, которые имеются в их распоряжении.