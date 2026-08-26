Китай: 19 человек погибли, 19 получили ранения и 400 человек пропали без вести, в том числе 291 иностранный гражданин, по состоянию на послеобеденные часы в результате ливневых наводнений в районах Расува, Нувакот и Дхадинг непальской провинции Багмати, а также оползня на пограничном переходе в порту Гиронг с китайским автономным районом Сизан.