Китай: 19 человек погибли, 19 получили ранения и 400 человек пропали без вести, в том числе 291 иностранный гражданин, по состоянию на послеобеденные часы в результате ливневых наводнений в районах Расува, Нувакот и Дхадинг непальской провинции Багмати, а также оползня на пограничном переходе в порту Гиронг с китайским автономным районом Сизан.
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