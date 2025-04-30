ФСБ рассекретила архивы о самоубийстве Гитлера и последних днях Третьего рейха

Управление ФСБ России по Ивановской области рассекретило архивные документы касательно самоубийства.Управление ФСБ России по Ивановской области рассекретило архивные документы касательно самоубийства Адольфа Гитлера, исследования тел его и Евы Браун и последних дней Третьего рейха, пишут «Известия».
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