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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак об удалении Дивеева: «На нем висит игрок и хватает его за руки и за ноги. Если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистит, я не понял»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ и удаление защитника Игоря Дивеева.

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