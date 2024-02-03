МИД Южной Кореи вызвал посла России

МИД Южной Кореи сообщил, что вызвал российского посла в республике Георгия Зиновьева и выразил ему протест в связи с позицией российского внешнеполитического ведомства по ситуации на Корейском полуострове .
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