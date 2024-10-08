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Менеджер Абдель-Азиз заявил, что Хабиб украл у Макгрегора душу

Менеджер Абдель-Азиз заявил, что Хабиб украл у Макгрегора душу

Али Абдель-Азиз, бывший менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился воспоминаниями о бое между россиянином и ирландцем Конором Макгрегором, заявив, что Хабиб украл у Макгрегора душу, передает MMA Fighting.

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