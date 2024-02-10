Шойгу поручил решить вопросы по совершенствованию БПЛА с учетом опыта СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии государственного оборонного заказа (ГОЗ) по производству ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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