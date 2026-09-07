«Человек без тени»: как Ян Черняк создал лучшую агентурную сеть в истории

Очнувшись в палате от тяжелого забытья, он крепко сжал в ладони Золотую Звезду и едва слышно выдохнул: «Хорошо, что не посмертно…»За десять дней до кончины легендарного разведчика, 9 февраля 1995 года, к нему в больницу прибыли начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Михаил Колесников и руководитель ГРУ генерал-полковник Федор Лодыгин.
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