«Человек без тени»: как Ян Черняк создал лучшую агентурную сеть в истории

Очнувшись в палате от тяжелого забытья, он крепко сжал в ладони Золотую Звезду и едва слышно выдохнул: «Хорошо, что не посмертно…»За десять дней до кончины легендарного разведчика, 9 февраля 1995 года, к нему в больницу прибыли начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Михаил Колесников и руководитель ГРУ генерал-полковник Федор Лодыгин.