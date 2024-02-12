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Россельхознадзор продолжит мониторинг водных биоресурсов из-за ситуации в Японии

Россельхознадзор продолжит мониторинг водных биоресурсов из-за ситуации в Японии

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали RT, что в связи с публикацией на официальном сайте Токийской электроэнергетической компании-оператора «Фукусимы-1» отчёта об обнаружении утечки воды из очищающего радиоактивную воду устройства ведомство в очередной раз подчёркивает необходимость проведения радиологических исследований.

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