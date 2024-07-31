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В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

На Северную столицу обрушатся сильные дожди. Петербург сегодня накроют ливни. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

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