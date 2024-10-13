Денис Ходаков рассказал о чемпионстве «Черноморца», легендах и молодых талантах команды

Севастопольский «Черноморец» – первый чемпион лиги «Содружество». Голливудский бестселлер с Брэдом Питтом в главной роли повествует об американском тренере, который привёл обычную команду к вершине спортивного олимпа.
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