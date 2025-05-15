Комик из США Ошана снял пародию на видео с Макроном, Стармером и Мерцем в поезде

Американский комик Винсент Ошана снял пародию на скандальное видео, на котором запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих, находящиеся в идущем в Киев поезде.
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