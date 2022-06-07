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Арестович: ВСУ требуется не менее 60 РСЗО из США и Британии для «победы» над ВС РФ

Арестович: ВСУ требуется не менее 60 РСЗО из США и Британии для «победы» над ВС РФ

Вооруженные силы Украины должны получить гораздо больше реактивных систем залпового огня, чем в настоящий момент обещают США и Великобритания, для «победы» над российской армией, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

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