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FiNE NEWS

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Почему квартиру Ларисы Долиной могут конфисковать несмотря на оформление на дочь

Оформление новой квартиры народной артистки России Ларисы Долиной на имя её дочери не исключает возможности конфискации этой недвижимости.

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