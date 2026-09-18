Юрист Александров: упавшее на ваш участок яблоко становится вашей собственностью

Ситуация знакома многим дачникам: дерево растёт на участке соседа, но его ветки нависают через забор, и спелые яблоки падают на вашу землю.
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