В Братске отопительный сезон завершится 21 мая, согласно постановлению мэра Александра Дубровина. Отключение тепла начнется с объектов социально-бытового и коммунального назначения, затем коснется многоквартирных домов, а в последнюю очередь — учреждений социальной сферы, таких как детские сады, школы и больницы.
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