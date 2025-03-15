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Царьград

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Украинские войска выпустили девять натовских снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили девять натовских снарядов по Горловке

Украинские войска нанесли удар по Горловке, использовав девять натовских снарядов калибром 155 мм. Обстрелы зафиксированы утром в Никитовском районе.

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