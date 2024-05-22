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Царьград

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Врач назвала еду, от которой копятся килограммы на животе: Сразу отказываться нельзя

Врач назвала еду, от которой копятся килограммы на животе: Сразу отказываться нельзя

Есть определённые продукты, которые провоцируют накопление жира в проблемных зонах. Однако сразу от такой еды отказываться нельзя, предупредила врач.

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