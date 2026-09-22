Музей классических автомобилей в Огайо закрывается из-за нехватки механиков по карбюраторам

Автомузей Snook’s Dream Cars в Боулинг-Грин, штат Огайо, объявил о закрытии после 24 лет работы. Причина — уход на пенсию единственного штатного механика Терри Стетлера, который обслуживал всю коллекцию старинных автомобилей.
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