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Царьград

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Иммунолог ответил, помогут ли маски защититься от метапневмовируса

Иммунолог ответил, помогут ли маски защититься от метапневмовируса

Метапневмовирус нередко приводит к воспалению лёгких.По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, распространение метапневмовируса пока не носит пандемийный характер, тем не менее, принимать меры по профилактике ОРВИ в пик сезона всё же стоит.

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