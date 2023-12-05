Россию и Украину можно примирить по примеру Германии и Франции, заявил в интервью РБК основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Явлинский: Россию и Украину можно примирить по примеру Эльзаса
Комментарии
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HP
Harlampii Politidis
молоток ...
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18 час.
Нина Плотникова
Вначале это получилось в СССР, где нормальным людям было все равно в какой республике относится какой город. Только мразь бандеровскую не уничтожили, а от нее все и пошло.
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18 час.
иван ница
Кто ещё читает, что этот козел может предложить?
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16 час.
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