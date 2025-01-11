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США сократили импорт палладия из РФ на 20%

США сократили импорт палладия из РФ на 20%

В январе-ноябре 2024 года Соединенные Штаты импортировали из РФ палладий на общую сумму 861,9 млн долларов, что на 20% меньше, чем за тот же период предыдущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

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