Комфортно и безопасно: в Карасунском округе Краснодара завершили реконструкцию площадок

Комфортно и безопасно: в Карасунском округе Краснодара завершили реконструкцию площадокБлаготворительный фонд «ТОЧНО Добро» (основатель – Николай Амосов) организовал для горожан большой семейный праздник.
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