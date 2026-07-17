Кароль Навроцкий отклонил законопроект о легализации однополых союзов

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о "статусе ближайшего лица", который мог бы легализовать однополые союзы, сославшись на защиту традиционного брака как союза мужчины и женщины, описанного в конституции.
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