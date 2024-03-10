Трамп врывается в президентскую гонку в США

6 марта миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп стал фактически единственным возможным кандидатом от Республиканской партии в президентских выборах, голосование по которым должно пройти в ноябре 2024 года.
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