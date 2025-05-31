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Zero Hedge

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Trump Aims For 400 GW Of Nuclear By 2050, 10 Large Reactors Under Construction By 2030

Trump Aims For 400 GW Of Nuclear By 2050, 10 Large Reactors Under Construction By 2030

Trump Aims For 400 GW Of Nuclear By 2050, 10 Large Reactors Under Construction By 2030 By Brian Martucci of UtilityDive Executive Summary: The White House wants to deploy 300 GW of net new nuclear capacity by 2050 and have 10 large reactors under construction in the U.

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