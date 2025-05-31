Trump Aims For 400 GW Of Nuclear By 2050, 10 Large Reactors Under Construction By 2030 By Brian Martucci of UtilityDive Executive Summary: The White House wants to deploy 300 GW of net new nuclear capacity by 2050 and have 10 large reactors under construction in the U.
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