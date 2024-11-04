Бойцы группировки российских войск "Север" за минувшие сутки нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Волчанск и еще трех населенных пунктов, расположенных в Харьковской области.
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