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МО РФ: бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ у Волчанска и Одноробовки

МО РФ: бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ у Волчанска и Одноробовки

Бойцы группировки российских войск "Север" за минувшие сутки нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Волчанск и еще трех населенных пунктов, расположенных в Харьковской области.

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