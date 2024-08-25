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Русская весна

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С помощью Дурова хотят получить данные по СВО, — соратник Ассанжа

С помощью Дурова хотят получить данные по СВО, — соратник Ассанжа

Запад хочет получить от Павла Дурова, ранее задержанного правоохранительными органами Франции, доступ к Telegram для анализа информации по специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.

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