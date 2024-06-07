Песков: решений о создании округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось

Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который стал собеседником ТАСС.
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