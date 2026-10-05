All 5 Damon Lindelof TV Shows, Ranked (Including Lanterns)

Damon Lindelof gave us Lost, Watchmen, and more, but which of his TV shows is the best? We ranked all five, including the new HBO series Lanterns.
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