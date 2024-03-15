Эта битва станет решающей. Небратья готовят шквал атак

А почему им дают строить укрепления? Почему не наносят удары, чтобы им стало не до строительства.

Для начала - засадите кто-нибудь "Калибр" по Введенской 24 в Киеве по утру (часиков в 9), при накрытии как минимум отполовините агитационный аппарат укропитеков, что в дальнейшем облегчит нам работу с местным населением.

ВЛАДИМИР ЛАПИН

а у меня вопрос возник, интересно, а как чехи-чухи собираются снаряды на окраину отправлять, 800 тыс. не шутка, это не один ж.д. состав понадобится, не пора бы их накрыть ракетами во время движения и наши ребята не будут гибнуть от этих снарядов.......