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Царьград

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Эта битва станет решающей. Небратья готовят шквал атак

Эта битва станет решающей. Небратья готовят шквал атак

В истории с новым наступлением небратьев не всё так просто, как кажется. Противник снова хочет пуститься в политические игры и начать нападение в мае.

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Комментарии
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Николай Ширшов
А почему им дают строить укрепления? Почему не наносят удары, чтобы им стало не до строительства.
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22 час.
brigadier21 Snytsarienko
Для начала - засадите кто-нибудь &quot;Калибр&quot; по Введенской 24 в Киеве по утру (часиков в 9), при накрытии как минимум отполовините агитационный аппарат укропитеков, что в дальнейшем облегчит нам работу с местным населением.
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16 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а у меня вопрос возник, интересно, а как чехи-чухи собираются снаряды на окраину отправлять, 800 тыс. не шутка, это не один ж.д. состав понадобится, не пора бы их накрыть ракетами во время движения и наши ребята не будут гибнуть от этих снарядов.......
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4 час.

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