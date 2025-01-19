Эксперт Зубков заявил, что перед продажей смартфона нужно сохранить свои данные

Перед продажей смартфона необходимо удалить все личные данные и извлечь из аппарата сим-карту. Об этом RT рассказал руководитель проектов "МегаФона" по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии