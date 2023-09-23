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Путин упомянул об оружии на новых принципах. Его уже готовят для СВО?

Путин упомянул об оружии на новых принципах. Его уже готовят для СВО?

Когда Президент России Владимир Путин на Дальневосточном ВЭФ сказал о том, что Россия готовит оружие на совершенно новых физических принципах, и что оно уже в ближайшем будущем будет обеспечивать безопасность страны, эксперты стали гадать - о чем говорит глава государства.

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