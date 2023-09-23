Путин упомянул об оружии на новых принципах. Его уже готовят для СВО?

Когда Президент России Владимир Путин на Дальневосточном ВЭФ сказал о том, что Россия готовит оружие на совершенно новых физических принципах, и что оно уже в ближайшем будущем будет обеспечивать безопасность страны, эксперты стали гадать - о чем говорит глава государства.