Путин упомянул об оружии на новых принципах. Его уже готовят для СВО?

Когда Президент России Владимир Путин на Дальневосточном ВЭФ сказал о том, что Россия готовит оружие на совершенно новых физических принципах, и что оно уже в ближайшем будущем будет обеспечивать безопасность страны, эксперты стали гадать - о чем говорит глава государства.
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