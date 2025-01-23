AMD объяснила решение отложить запуск серии видеокарт Radeon RX 9070 до марта Решен...

AMD объяснила решение отложить запуск серии видеокарт Radeon RX 9070 до мартаРешение компании AMD отложить запуск видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT до марта вызвало разочарование среди поклонников бренда и в целом игрового сообщества.
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