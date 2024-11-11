Французский лидер Эммануэль Макрон, заручившись поддержкой глав британского правительства Кира Стармера, планирует уговорить своего коллегу из Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена до окончания президентства позволить Вооружённым силам киевского режима бить ракетным вооружением Storm Shadow по расположенным в глубине Российской Федерации целям.
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