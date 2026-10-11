Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему «двери под ключ» не всегда означают финальную цену: разбираемся до подписания договора

Когда речь заходит о ремонте, хочется хотя бы часть задач закрыть одним решением. Особенно это касается дверей.

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