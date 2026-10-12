Тесто, которое поднимается за 20 минут: надо добавить майонез

Здравствуйте! Сегодня хочу поделиться рецептом дрожжевого теста, которое поднимается за 20 минут. Ингредиенты: Мука — 2-2,5 стакана Молоко 1 стакан Дрожжи — 25 г прессованных либо 7 г сухих Сахар 2 ст.
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