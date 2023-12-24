Кем и как формируются мигрантские батальоны?

Цитирую задачу: «Массовый подбор и организация переезда граждан республики Таджикистан для работы в Москве и Московской области» После публикации этого видео ???? подписчики скинули линк на это объявление в чат.
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